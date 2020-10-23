新冠肺炎傳播越演越烈，很有可能傷及正在復甦的經濟，英國財政部長桑納克(Rishi Sunak)受壓力在周四宣布逾百億英鎊的財務援助計畫。

桑納克在國會中指出，對於受創企業中員工轉為兼職者，政府應該承擔更多，並會對餐廳飯店業和自營商提供更多金援。

桑納克此舉被視為其先前拒絕回應更多政府支援之後，態度出現反轉；然反對黨、政策觀察家和分析師則批評認為，政府支援應該更慷慨，應該更提早。

英國被視為歐洲疫情最嚴重國家之一，累計有4.4萬名死亡人數，周三單日確診數高達2.6萬人。

桑納克表示經濟正處於「巨大壓力」，更多工作可能喪失。在揪下來六個月中，對自營商和餐廳酒店飯店業者的就業支援措施總計將花費約130億英鎊(約合170億美元)，其中有一半的支出將用於「加強就業支援計畫」。

然先前政府數據指出，本財年上半，英國政府借款金額已經飆升至疫情前水準的六倍。

周四數據顯示英國有超過三分之一餐廳飯店業者表示處於破產風險中。桑納課表示，對於疫情最嚴重地區的餐廳飯店每月提供最多2100英鎊支援，並可回朔到八月。英國酒店協會主管尼可斯(Nicholls)表示，此將拯救數十萬個工作。

桑納克的加強就業支援計畫，旨在讓先前計畫本月底截止後，阻止企業裁員，讓企業去減少員工工作時數。關於員工未工作時間的工資，企業僅需支付5%，而此前方案的比例為33%；員工每周只工作一天，進一步降低企業的員工成本。

桑納克還將對自營商的補助從先前的收入20%，提高到40%。

(時報資訊)