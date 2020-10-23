豐興(2015)受惠於台商回流在國內擴廠，以及第四季傳統旺季效應，預期第四季鋼筋出貨將力拚維持去年高檔水準，另外，棒線有急單，第四季預計將優於去年同期，型鋼出貨則維持平穩。

豐興昨(22)日舉辦法說會，受惠於台商回流建廠、電子大廠擴廠、公共工程及營建大樓推案增加帶動，鋼筋需求大增，前三季鋼筋銷量達到68.9萬公噸、年增23%，至於型鋼和線材產品則呈現衰退情況。

據統計，國內全年鋼筋消費量預計將持續成長，並達2015年以來新高。

第四季為傳統旺季，大型建案訂單持續出貨，豐興預計鋼筋第四季出貨力拚與去年相當，約25萬噸。另外，棒線因下游產業的急單挹注，第四季預計將優於去年同期，型鋼出貨維持平穩。

豐興今年營運成長動能來自於鋼筋出貨量增加，以今年前三季產品銷量組合來看，鋼筋增加6個百分點至58%，型鋼及棒線各佔21%，分別較去年同期下降4、2個百分點。

此外，隨鋼筋新廠啟用，目前生產的鋼筋佔公司鋼筋總產能八成，由於新廠產能利用率提升，推升毛利率提升，也帶動獲利表現。

受惠於台商回流帶動建廠需求，帶動鋼筋出貨量增加，第三季營收65.51億元，季減1%、年減2%；毛利率16%，季增2個百分點、年增7個百分點；稅後淨利7.64億元，季增19%、年增111%，每股盈餘1.31元。今年前三季稅後淨利19.15億元，年增29%，每股盈餘3.29元。

(時報資訊)