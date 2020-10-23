iPhone 12於23日一早8點開賣，儘管一早細雨綿綿卻不減果粉熱情，中華電、台灣大、遠傳及台灣之星四家電信公司位在信義威秀商圈的排隊人潮，都創下近5年來的新高。
中華電信董事長謝繼茂、總經理郭水義親自出席，謝繼茂表示，這次iPhone 12兩款新機開賣，預約狀況確實較往年踴躍，而今年也一如往年、開賣初期供貨都會受到供應鏈供貨影響，到貨量較少，尤其高階iPhone 12 Pro供貨量更少，不過預估一個月後、供貨狀況就能逐漸充足。
中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，果粉初期對於高階機種需求較大，但iPhone 12 Pro初期供貨量比iPhone 12少，尤以Phone 12 Pro太平洋藍缺貨最嚴重。
總經理郭水義進一步指出，期待iPhone 12比當年iPhone 6賣得更好。
中華電信行動通信分公司副總經理胡學海強調，從前代iPhone 11銷售經驗看起來，時間拉長後，iPhone 12累積銷量還是會比iPhone 12 Pro來得好。
(工商 )
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