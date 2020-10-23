前民進黨立委沈富雄曾在政論節目中鐵口直斷，美國總統川普將遭遇土石流式的慘敗，認為川普只有在台灣會贏。對此，沈富雄今又表示，他預測川普當選後，臉書遭川粉罵爆，他分析網友結構後，發現深綠當然最挺川普，可是沒想到川粉竟然還包括韓粉與韓黑，超乎他的想像。

沈富雄今在臉書發文表示，如果全球200多國都參與美國總統的選舉，而今天是投票日，今晚開票的結果，川普只能在「台灣國」當選。川粉在台灣比例之高令人咋舌，我原先以為華人特好此味（辣川味？），其實不然，同樣是華人國家的新加坡，川粉的比例不到台灣的1/3。

沈富雄再指出，他在臉書上預測美國大選的結果，川普將是土石流式的崩盤，兩者選舉人票的差距在150票以上，沒想到此預言一貼，招來無數的異議揶揄和謾罵，他檢視一些罵得最兇的網友的背景，發現他們並不綠，而且遍佈海內外，他的網友原來就不綠，所以這個發現並不意外，但川粉的橫跨藍綠、不分地域，確實超出他的想像。

沈富雄表示，深綠的朋友當然是最死硬的川粉，他們無視美國各種民調的大勢所趨，聞杭特（Hunter Biden）的醜聞則大喜，看川普的失態則憂心忡忡，但是，當我開出「讓選舉人票120張、賭一萬元」時，他的朋友卻沒人敢下注。

沈富雄認為，這是全球獨一無二的怪異現象，沒有經過進一步的研究之前，他的初步感覺如下：(1)川粉包括韓粉與韓黑，立場不同但情感豐富則一。(2)他們心中有壓抑，需要找個人代言發洩，卻不知匆忙之中可能「請鬼拿藥單」。(3)他們如事業有成，則屬保守派，不願納稅，捨不得財富與魯蛇分享。(4)如旅居海外，則與當地多數族群無法融入，自知是少數，卻看不起其他的少數裔。(5)認為拜登對中國太軟弱。

(中時新聞網)