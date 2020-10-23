張雅屏推出「挺新聞自由」新影片。（摘自張雅屏臉書）。

NCC下周一召開中天新聞台換照聽證會，國民黨前副祕書長張雅屏和許多專家學者認為聽證會是量身訂製，也認為民進黨政府不能無限上綱，為了追殺韓國瑜及國民黨、打壓監督政府的新聞媒體，要藉機「殺了中天新聞台」。因此他透過FUN程式頻道推出「挺新聞自由」新影片，引用蔡總統名言「站在一起」、「Taiwan Can Help」，呼籲大家一起捍衛新聞自由，若大家再不站出來，最後將看不到其他觀點的媒體，只剩「相信政府、相信黨！」

張雅屏在臉書發文說，中天要被關台，是因為與執政黨立場不同？還是因為力挺韓國瑜當選高雄市長？難道真的因為國安問題？

他說，看到中天新聞台換照案即將於本月26日（一）召開聽證會，預計於討論營運不善、勞動權益、保障弱勢和新聞專業自主等八大項目，但其中的第七項，國家通訊傳播委員會（NCC）欲針對「國家安全」的討論，這真的讓許多專家學者都直呼誇張，他也覺得誇張。這是一場量身訂製的公聽會，很多人直覺這是蔡英文政府為了「追殺韓國瑜」而「殺了中天新聞台」。

張雅屏指出，就旺旺中國控股公司是否收受對岸補助一案，可看到日前NCC主委陳耀祥在立法院交通委員會接受質詢時澄清，「沒有所謂直接補助中天的問題」，是補助在大陸的事業。主委強調審查過程會非常中立，但後來卻將聽證會上升到國安層級，這真讓人覺得民進黨政府是針對政敵「無限上綱」，先定罪再找證據的「極權政府」。

張雅屏表示，美國第三任總統傑佛遜（Jefferson）說過：「如要讓我決定，有政府而無報紙（媒體），或有報紙而無政府，我會毫不猶豫選擇後者。」蔡英文政府不該漠視第四權的重要性，不能為了追殺韓國瑜及國民黨、打壓監督政府的新聞媒體，為民進黨立威，藉此機會拿中天開刀，甚至要「關掉中天新聞台」。

他說，因此，他透過FUN程式頻道推出新短片（ https：／／www.youtube.com／watch？v=C-jkJiq6Uoo），以「挺新聞自由」的觀點製作！一開始重現披頭四樂團「艾比路Abbey Road」經典唱片封面的場景，象徵著反戰與自由，以及在民主自由的社會，我們可以不用畏懼、自由的向前行。其中也提到蔡英文總統名言「站在一起」，以及「Taiwan Can Help」的口號，隱喻台灣應該是一個依循國際自由民主理念與積極參與幫助世界的國家，而不是打壓異見的政權。

張雅屏指出，既然台灣是一個民主自由的國家，片中即請問蔡英文總統的立場，要和「新聞自由」站在一起，還是跟黨內派系站在一起？是要清掉妨礙新聞自由的親信，還是寧願被這些人操弄？10月26日大家站出來！不只是捍衛一家媒體，更是捍衛一份自由。特別提醒，短片的最後有「彩蛋」，如果大家再不站出來，大家最後只會剩一份以自由為名的媒體！將看不到其他觀點的媒體，只剩「相信政府、相信黨！」

張雅屏強調，蔡總統常說台灣是一個民主自由的國家，會和大家「站在一起」。那在面對「新聞自由」遭到嚴重打壓、國家追殺的時刻，她要選擇和「新聞自由」站在一起，還是跟黨內派系站在一起呢？無論如何，10／26讓我們一起站出來！不只是挺一家媒體，更是捍衛真正的自由。

(中時 )