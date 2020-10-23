立法院23日召開院會，國民黨團總召林為洲（右）一早就送出4項公決案，重新將先前提出的的總統國情咨文報告、未開放美豬道歉列入討論事項，並加碼主張高中以下學校商店不得販售萊豬牛等案，不過在民進黨團異議下表決，最後都未能通過，圖為林在表決前與民進黨團總召柯建銘（左）交換意見。（張鎧乙攝）

儘管面對各界疑慮，民進黨政府仍堅持開放含萊克多巴胺的外國豬肉進口，為此國民黨除在今天的立法院會重新提案要求總統來立院報告開放一事並為黑箱開放道歉之外，還加碼提出教育部應要求各級學校膳食不得含萊劑之並訂出罰則，以及衛福部重新招標得出至少三份食用萊劑健康風險評估報告，在研究結果出來前，不得開放含萊克多巴胺的外國豬肉進口，結果四項提案中三項獲院會同意通過，但要求衛福部重新招標得出研究報告之前不可開放萊豬進口的提案被民進黨否決。

國民黨立法院黨團早在上個月就在立法院提出兩案，第一案是要求蔡總統來立法院國情報告，說明為何會突然宣布開放萊豬進口以及如何確保國人食安，另一案是要求行政院公開對美談判開放萊豬進口的過程，後續對美談判秉持公開透明原則每個月向立法院遞交書面報告，並要蔡總統為黑箱開放萊豬進口一事向國人道歉。然而這兩案提出後經朝野協商在民進黨堅拒之下未達共識，因此國民黨團今日再提。

此外國民黨團今天還新提了兩案，一案是要教育部、衛福部要求各級學校、幼兒園、補習班、課後照顧中心、教養院、居家式托育之膳食一律採用國產豬肉、牛肉，且不得含萊克多巴胺，並制定罰則，教育部還必須要求高中以下學校商店不得販售含萊劑之商品並訂出罰則。

另一案則指出，本次政府僅以一份迴避公開招標且引用諸多過時資料的健康風險評估報告，作為開放萊豬依據，並不周全，因此要求立法院會決議，衛福部重新招標得出至少三份食用萊劑健康風險評估報告，在這三份報告研究證實結果出來之前，不得開放含萊克多巴胺的外國豬肉進口。

立法院會表決時，四案當中有三案通過，只有衛福部應重新招標食用萊劑風險評估報故在此之前不得開放萊豬進口一案，獲得全體出席院會的國民黨、民眾黨、時代力量立委支持，但被全體民進黨立委反對，遭否決。

此外民眾黨也提出兩案，在政府未能就萊豬進口源頭做好標示等方面控管，應先停止開放，此外要求召開立法院衛環委員會秘密會議，請衛福部對立委公開之前針對開放萊豬進口召開的食品專家諮詢會議討論內容。

時代力量也提出多案，包括衛福部應於召開估萊豬進口相關專家會議五日後將資料公開在官網上，並要求商家在含有萊克多巴胺的食品上明確標示出來等。民眾黨與時代力量的提案都獲得國民黨、民眾黨、時代力量立委一致支持，但遭民進黨立委反對，未能通過。

(中時 )