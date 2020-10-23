公費疫苗短缺，中央暫緩50至64歲成人施打，優先給高危險族群接種，台北市立聯合醫院自24日起，在各院外門診部加開周六上午嬰幼兒疫苗診，每診提供100劑疫苗，全數供應給嬰幼兒施打，施打對象為6個月至國小入學前，掛號時間為早上8點30分至11點，施打時必須攜帶兒童健康手冊及健保卡。

考量嬰幼兒族群接種率較往年低，且幼托機構暫停設站等因素，北市聯醫加開周六上午門診，北市聯合醫院副總院長璩大成建議，民眾在出門前可事先查詢地點，12個院外門診都會提供100劑疫苗給嬰幼兒施打。

璩大成表示，衛生局因許多媽媽反映平日排隊施打有困難，導致幼兒疫苗施打較去年同期還低，因此從庫存劑量中調配幼兒疫苗劑量，週六加開幼兒流感疫苗施打，盼能提升幼兒施打率。

此外，日前新北市三重傳出女嬰施打流感疫苗後昏迷，媒體追問是否會影響民眾施打意願，璩大成說，目前施打的疫苗共有4種，但對應大人和小孩其實很單純，且各診人員都很專業，呼籲民眾不用擔心。

璩大成也解釋，疫苗分為成人與兒童，差異是疫苗出廠時的受測對象，因此，考量安全和效益，各廠牌疫苗會略有不同。

璩大成說，每年疫苗施打不是很熱絡，但今年因疫情卻又搶著打，因此中央真的很難預估，今年其實有加碼買進，但施打太踴躍，而中央在今年施打沒有先分流，是希望能讓所有民眾能盡早施打，目前也在爭取貨源。

流感疫苗開打以來，醫護人員相當辛苦，甚至傳出民眾因打不到疫苗，反罵醫護人員的情況，璩大成說，第一線同仁周六還要加班相當辛苦，盼民眾能多體諒工作同仁。

(中時 )