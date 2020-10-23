中天新聞台換照案下周一將舉辦聽證會，台北市議員羅智強推出「新聞自由公車」，他23日贈送公車票邀市長柯文哲從行政院搭公車到台北市政府上班，一起捍衛新聞自由。此外，議員汪志冰問柯什麼叫「紅色媒體」？柯則回應，這都是扣帽子。

羅智強租了1200天新聞自由公車，除了繞經行政院外，也會在大台北地區街頭奔跑，呼籲行政院長蘇貞昌不要當關新聞台的民主屠夫。柯文哲今赴議會專案報告，羅智強邀柯一起來搭公車力挺新聞自由。

柯文哲日前被記者詢問關中天不是蔡英文總統的意思，那是管不住蘇貞昌嗎？柯稱記者是「內行的」，羅智強問怎麼知道？是否有深喉嚨？柯文哲表示，是他覺得啦。羅智強直言，這就是蘇貞昌的狐假虎威。

羅智強說，發動新聞自由公車繞經行政院，要提醒蘇貞昌別戕害新聞自由，甚至把責任都推給NCC，他認為去年NCC主委曾因蘇貞昌被請辭，恐怕不如外界認為是獨立機構，柯文哲說，那個主委他也認識，但該主委不便說明下台原因。

此外，汪志冰問柯文哲什麼是「紅色媒體」，基本上要扣帽子什麼都可以，包括柯被說成是紅心芭樂、檳榔，完全是看執政黨。柯文哲回應，這都是扣帽子。

議員李明賢指出，政府不應過度干預新聞自由，甚至關台，他問柯文哲是否出來聲援？柯文哲說會，他也強調，應依法行政，規則要事先講好，不能用「我以為、我認為」來判定，沒有那回事。

(中時 )