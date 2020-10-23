交通部近期擬與帛琉組成旅遊泡泡，有媒體指出，帛琉泡泡初步排除非本國籍民眾、半年內曾出國，以及2個月內曾隔離、檢疫或自主健康管理者，但外交部表示，現在帛琉對防疫沒有十足把握，11月是否能成行還是未知數。

外交部次長曾厚仁表示，台灣不管是衛福部、外交部，我們都已經準備好了，現在帛琉方面反而對於這樣的安排，在當地能不能百分之百的防疫還有疑慮，政府內部還在研議當中。

對於帛琉是否擔心台灣把病毒帶過去？曾厚仁表示，他們是不是這樣認為，他不是很確定，不過顯然的是對於他們對防疫沒有把握。我們現在已經到10月下旬，是不是能11月就能實施，現在還是未知數。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，我們本來是對帛琉泡泡有比較大的期待，不過，現在據外交部的講法，帛琉的醫護人員是有一些擔心，我們持續在洽談中。今日指揮中心將召集交通部、外交部等單位進行討論。

(中時 )