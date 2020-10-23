正值美國總統大選最終辯論前夕，全國民調落後的美國總統川普緊咬正民主黨候選人拜登兒子韓特「郵電門」，而韓特（Hunter Biden）前商業同夥鮑布林斯基也親自開記者會說明爆料屬實；另外據《福斯新聞》指出，鮑布林斯基可能現身總統辯論會場。

正值美國總統大選最終辯論前夕，全國民調落後的美國總統川普緊咬正民主黨候選人拜登兒子韓特「郵電門」，而韓特前商業同夥鮑布林斯基也親自開記者會說明爆料屬實。

報導指出，曾為海軍中尉、也是中鷹集團（Sinohawk Holdings）首席執行長，的鮑布林斯基（Tony Bobulinski）表示，自己是「華信能源董事長葉簡明與拜登家族之間的重要聯絡人」，自稱自己是在國際諮詢公司J2cR的吉利亞爾（James Gilliar）與韓特招攬之下進入公司，並於22日公布內部電子郵件與簡訊，證明拜登涉入他兒子的外國商業交易，並稱韓特「關於有潛力的交易，他經常詢問父親意見」。

鮑布林斯基表示，「我看到前副總統拜登稱『從未與韓特討論他的生意』，但我從第一手資料中看到，這完全不實，因為這不只是韓特的生意，他們還稱將成為拜登家族的生意，將傳承下去」，「拜登家族明目張膽地在生意中掛上家族名，藉此從外國企業獲取百萬，甚至是從共黨控制的大陸」。

就在辯論前3小時，鮑布林斯基在川普陣營內開記者會並表示，「自己曾與拜登討論他們在大陸的家族生意，曾經還打過3次電話」，對於韓特想要動用資金與大陸能源公司達成交易感到憤怒，這根本是把公司資金當成私人存錢筒。他表示，自己已將相關證據交給聯邦調查局，自己不會接受任何提問。

鮑布林斯基在記者會上進一步指出，他在2017年5月2日與拜登見面並討論在陸的基礎建設與房地產的風險投資，以及在美科技投資，時間長達1小時，「他顯然深熟相關事務」。在與拜登會後，他自稱之後還對中鷹集團的駐點，與韓特與其他同夥人溝通數次。

對此，拜登陣營聲明表示，此類的抹黑攻擊無法證明拜登從這些交易中獲得任何一毛錢，並指出「拜登從未涉入家族成員中的商業交易，也曾未有海外交易」。

(中時新聞網)