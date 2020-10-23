正值美國總統大選最終辯論前夕，全國民調落後的美國總統川普緊咬正民主黨候選人拜登兒子韓特「郵電門」，而韓特（Hunter Biden）前商業同夥鮑布林斯基也親自開記者會說明爆料屬實；另外據《福斯新聞》指出，鮑布林斯基可能現身總統辯論會場。

正值美國總統大選最終辯論前夕，全國民調落後的美國總統川普緊咬正民主黨候選人拜登兒子韓特「郵電門」，而韓特前商業同夥鮑布林斯基也親自開記者會說明爆料屬實。

報導指出，曾為海軍中尉、也是中鷹集團（Sinohawk Holdings）首席執行長，的鮑布林斯基（Tony Bobulinski）表示，自己是「華信能源董事長葉簡明與拜登家族之間的重要聯絡人」，自稱自己是在國際諮詢公司J2cR的吉利亞爾（James Gilliar）與韓特招攬之下進入公司，並於22日公布內部電子郵件與簡訊，證明拜登涉入他兒子的外國商業交易，並稱韓特「關於有潛力的交易，他經常詢問父親意見」。

鮑布林斯基表示，「我看到前副總統拜登稱『從未與韓特討論他的生意』，但我從第一手資料中看到，這完全不實，因為這不只是韓特的生意，他們還稱將成為拜登家族的生意，將傳承下去」，「拜登家族明目張膽地在生意中掛上家族名，藉此從外國企業獲取百萬，甚至是從共黨控制的大陸」。

就在辯論前3小時，鮑布林斯基在川普陣營內開記者會並表示，「自己曾與拜登討論他們在大陸的家族生意，曾經還打過3次電話」，對於韓特想要動用資金與大陸能源公司達成交易感到憤怒，這根本是把公司資金當成私人存錢筒。他表示，自己已將相關證據交給聯邦調查局，自己不會接受任何提問。

鮑布林斯基在記者會上進一步指出，他在2017年5月2日與拜登見面並討論在陸的基礎建設與房地產的風險投資，以及在美科技投資，時間長達1小時，「他顯然深熟相關事務」。在與拜登會後，他自稱之後還對中鷹集團的駐點，與韓特與其他同夥人溝通數次。

對此，拜登陣營聲明表示，此類的抹黑攻擊無法證明拜登從這些交易中獲得任何一毛錢，並指出「拜登從未涉入家族成員中的商業交易，也曾未有海外交易」。

文章來源：I met Joe Biden for an hour to talk about his family business in China and have three phones to prove what he knew claims Hunter's former business partner just before presidential debate - as Democrat DENIES foreign dealings
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(中時新聞網)

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