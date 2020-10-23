美國總統大選進入倒數計時，國泰金(2882)旗下國泰證券針對全球主要股市及商品提出10月投資氣象觀測分析，對美國、大陸、新興亞洲及黃金抱持「正向」看法。國泰證券指出，投資人不妨跟著政策脈絡尋找投資機會，布局受惠的產業，既可避開大選結果的不確定性，亦能兼具資產配置概念，同時，操作策略也須留意靈活度及風險分散，可搭配黃金、公用事業類股和投資等級債券作為防禦性配置。

國泰證認為，美國總統大選結果影響美股後市行情，市調機構多抱持大選後上漲機率偏高，即便暫時遇到短線波動，隨著企業財報及產業新應用推陳出新，投資人伺機布局的契機亦同步浮現；第二，大陸即將召開五中全會，預期第十四個五年計畫推出的政策將使得中國股市獲得激勵；第三，新冠疫情未見停歇，全球感染人數持續攀升，在低利率環境與美元指數偏弱等因素下，將有利於金價後市表現。

美股行情表現影響全球股市，除了新冠疫情後續發展，美國總統大選也是重要因素之一，根據市場機構統計顯示，自1964年以來，美國總統大選結束後3個月，S&P 500指數上漲機率高達64％，由此可見市場對選後的政策落實樂觀期待，此外，倘若大選結果為連任，S&P 500指數上漲機率則高達8成，顯示執政效率與股市表現有相當的關連。然而，目前最新民調中，川普與拜登兩位政黨總統候選人支持率愈加逼近，預期將促使股市波動轉為震盪劇烈。國泰證券認為，震盪之中浮現投資契機，投資人不妨在兩位總統候選人的政見中，找尋共識交疊的產業進行布局。

國泰證券國際金融處剖析此次美國總統大選雙方候選人政見當中具有共識且受惠的產業，舉凡科技類的5G產業發展以及半導體等，如輝達、高通、Ciena、Lumentum、威瑞森等企業；醫療產業由於受惠於提供審核加快與專利藥保護規劃，則可留意製藥與生技股，如輝瑞藥廠、嬌生、安進公司、吉利德科學、生物基因等相關公司；此外，還有不受疫情與景氣影響的國防產業亦可多加關注，如洛克希德馬丁、雷神、波音、通用動力、諾斯洛普葛拉曼等，都值得市場多加注意。

(時報資訊)