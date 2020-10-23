華爾街持續觀望美國能否推出更多財政激勵措施的可能性，以及與業績和新冠病毒療法相關的消息，周四晚間美股指數期貨微跌。

美國總統川普與其民主黨對手、前副總統拜登於周四晚間進行大選前最後一場辯論會，亦是市場關注焦點。

目前道瓊指數期貨跌0.08%，標普500指數期貨跌0.1%，那斯達克100指數期貨跌0.09%。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周四宣布與白宮「即將」達成激勵案的協議，但她也表示起草與表決通過該法案可能需要一段更長的時間，恐難以在11月3日的大選前完成。

稍早前，因市場對華府即將達成協議感到樂觀，周四華爾街股市震盪收高，道瓊指數漲0.54%，收在28,363.66點。標普500指數漲0.52%，收在3,453.49點。那斯達克綜合指數漲0.19%，收在11,506.01點。

英特爾盤後下挫逾9%，該公司上季業績表現好壞不一，雖然營收獲利大致符合市場預期，但利潤卻大幅萎縮。

美國食品藥物管理局（FDA）批准了吉利德科學（Gilead Sciences）的抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）用於治療住院的新冠肺炎患者，成為美國第一個、也是目前唯一獲准用於治療此疫病的藥物，吉利德盤後大漲逾7%。

(時報資訊)