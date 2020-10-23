受到東北風挾帶境外污染物移入影響臺灣空氣品質，環保署表示，今天最高濃度發生於萬里站PM10（懸浮微粒）濃度達每立方公尺126微克，而富貴角站PM2.5（細懸浮微粒）達每立方公尺50微克，北部地區PM2.5濃度多在每立方公尺25至45微克，影響程度視降雨情形有所變化。

環保署提及，今天東北季風增強及颱風外圍環流影響，清晨東北風挾帶境外污染物移入台灣，西半部及離島地區污染物濃度偏高，傍晚影響將逐漸趨緩；明天日至28日持續受東北季風影響，竹苗以北擴散條件較佳，下風處中南部地區污染物較易累積，且午後受光化作用影響臭氧濃度易上升；其中今明2天因風速較強，中部至雲嘉南沿海地區須留意揚塵現象影響空氣品質。

環保署提醒，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護。

(中時 )