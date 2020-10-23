50歲台語歌后張秀卿7年前梅開二度嫁給小她12歲的「加水站王子」王國贊，婚後定居台南。張秀卿近年來為拚生子，不僅打排卵針變胖，手肘、屁股、肚子，全身幾乎能打的地方都打遍，最近她接受媒體專訪，分享有次在醫院得知仍失敗，讓她不顧藝人身分當眾嚎啕大哭，令人心疼。

張秀卿2002年和前夫林宏銘結婚，育有一女，但婚姻2007年告終，7年前張秀卿情定王國贊，姊弟戀開花結果，兩人當時在台南仁美夜市席開214桌，廣邀賓客分享幸福，受訪時張秀卿透露，兩人從結婚前就積極拚增產報國，她笑說老公就算工作忙了一整天，回家時臉上掛著黑眼圈，還是會邀她「來做吧」。

王國贊白手起家，靠成立加水站生意越做越大，身家約有2億，而大老公12歲的張秀卿為了不要被看起來老先生太多，還為愛減重12公斤。先前她接受專訪，分享為了拚二度當媽，不僅停工一年推掉許多工作，狂打百支排卵針又花上百萬，讓老公看了很不捨。

今《三立新聞網》報導，張秀卿回憶，當時她一周三、四天要從台南開車到台中做試管，還得天天打針「討皮痛」，身上能打的地方幾乎都打過，有次她請老公幫忙打針，沒想到王國贊看了太不忍心，遲遲無法下手，他們夫妻倆也常求神問佛，希望老天能給他們一個愛的結晶，張秀卿最後表示，雖然自己還有想法繼續拚生，也坦言「不知道自己還有沒有勇氣」。

(中時新聞網)