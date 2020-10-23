近期因美國11月大選不定性，加上第二波財政法案躊躇及北半球秋冬恐令美歐二次疫情嚴峻升溫等因素影響，資金再度青睞亞債，使過去1個月亞洲投資級債逆勢上揚，累計今年來亦上揚逾6％，法人表示，時序將進入第四季，在五大利多加持之下，亞洲投資級債後市展望佳。

國泰投顧表示，9月以來歐洲疫情再度升溫，法國、西班牙、英國等多數國家每日新增病例數皆翻倍，美國累計確診人數亦已突破800萬人，目前仍持續攀升，所幸多數亞洲國家整體確診人數較穩定。除了新冠疫情較穩定外，亞洲企業財務體質轉佳，無論財務槓桿倍數、利息保障倍數均出現改善外，目前企業現金佔總債務比重亦攀升至33％，為近10年來高點，顯見亞洲企業流動性充裕。

除了亞洲企業業務體質轉佳外，亞債信用評等調降趨勢已觸底，國泰投顧表示，儘管新冠疫情蔓延時一度令信評機構大幅調降亞債信用評等，所幸隨著各國政府陸續推出刺激政策，且觀察亞洲投資級債累計6個月信評調升家數除上調降家數比率近期已觸底回升，加上景氣逐漸回溫，預料亞債信用評等調降趨勢可望改善。再加上除了少數國家通膨可能因油價上漲而上揚之外，目前大部份亞洲國家的通膨年率仍低，根據摩根大通統計資料目前整體新興亞洲國家通膨年率約1.3％，低於多數央行目標，讓亞洲國家央行持續採寬鬆貨幣政策等。

2020年來疫情衝擊，令中國、印度、印尼、馬來西亞、南韓、泰國等多國央行紛紛降息，隨著主要國家央行持續採行量化寬鬆政策，預估亞洲國家央行仍將採行寬鬆政策。

國泰投顧表示，從亞洲國家確診人數較為穩定、亞洲企業財務體質佳、亞債信評調降趨勢已觸底、亞洲多數國家通膨仍低以及亞洲國家央行採寬鬆貨幣政策等五大面向看，預料亞洲投資級債仍有不錯表現機會。

(工商 )