蘋果推出了全新的iPhone 12系列今（23日）早上8點首波開賣，跟過往一樣在信義區都掀起了一波排隊潮，而4大電信商分別為中華電信、遠傳、台灣大哥大及台灣之星均分別推出了排隊優惠，包括中華電信現折3600、遠傳舊機折抵最高9300、台灣大送3萬大禮及Apple Watch、以及台灣之星則加碼折6000等，因此吸引了不少民眾連夜排隊等取新機，讓信義區都未到開賣時間就已排滿了人潮，大部分民眾都表示希望可購入全新的太平洋藍色新機，看來蘋果推出的新色的確也是一波誘因。

台灣大今年可說是推出最優惠的方案，今就推出了前50位排隊民眾，申辦1399元以上資費購機方案均享早鳥優惠，現場更送給了搶到頭香的陳先生逾3萬元的神祕大禮包，包括台灣大「好速加掛」免費2年份、Apple Watch Series 6以及AirPods Pro，陳先生就表示2016年的iPhone 7開賣時，他也是頭香消費者，今年排了36小時買到手機之餘，還獲得大禮包更覺開心，而第2到10位的消費者，申辦指定專案也可分別獲得1000元到6000元不等的momo幣，前50位排隊、申辦1399元以上資費購機的早鳥果粉也人人有獎，有高達5成機率抽中AirPods Pro、UAG耐衝擊保護殼與原廠電源轉換器等實用好禮。

台灣大送出逾3萬元的神祕大禮包予搶到頭香的陳先生。（台灣大提供）

中華電信今年有別於去年的買一送一優惠，此次就推出了前百名排隊民眾可獲3600元的現折券，首位來排隊的民眾魏小姐，雖未提早得知排隊優惠，但早已於17日的下午1點、一行共3人就來到現場輪流排隊，她表示雖然此次只是為了表弟要續約換新機，所以特地前來排隊，而自己儘管目前是使用他牌手機，但她覺得因為此次蘋果新機顏色相當特別，假如中華電信願意讓她一次買3台新iPhone，她也相當願意換新機，不過今年因沒有加碼禮讓不少排隊民眾都稍覺失望。

遠傳此次則帶來了舊換新優惠，搶到頭香的曾先生不僅是遠傳10年的老客戶，更是蘋果iPhone的老果粉，此次因為遠傳推出了前25名排隊民眾持iPhone 6s以後的舊機作換新，現場申辦指定方案1399元以上資費及簽約36個月以上，即可0元換新iPhone 12，現場再送極速快充大禮包，而曾先生就在昨（22）晚8時就來到現場來排隊，更攜帶著舊的iPhone 6s以作折抵，準備替換掉手上的iPhone 11 Pro，現場就以3500元的超低價買走iPhone 12 Pro的太平洋藍色 256GB，更獲得逾3000元的「極速快充配件大禮包」、破萬元的遠傳5G數位服務。

台灣之星此次就帶來了599元起最低的5G資費及購機最低價優惠，搶到頭香的劉小姐就表示，自台灣之星開台後就已是其用戶，此次續約了1399元的資費，以新機多折6000元優惠、入手價1萬多元購入iPhone 12 Pro的太平洋藍 128GB新機，而今日限定凡持舊iPhone到台灣之星全台門市，進行舊換新並成功申辦的前100名消費者，即可享原回收價外，再加碼折6000元，台灣之星總經理賴弦五表示，此次預購已比去年同期成長了約4成，而iPhone 12預計將帶動5G用戶占比提升20%。

至於亞太電信雖未在信義區辦開賣活動，但也有推出搭配5G「Gt無限」指定方案，提供999元到2699元5個級距、申辦999元資費，另獨享四大好康優惠，提供手機保險和贈送防摔手機殼雙重防護，以及人氣插畫家5G AR應用，還同步提供月付999元的4G資費方案，iPhone 12 64GB 1萬800元即可入手。

遠傳老客戶曾先生搶到頭香，以3500元的超低價買走iPhone 12 Pro。（石欣蒨攝）

台灣之星今開賣活動。（石欣蒨攝）

搶到中華電信iPhone 12系列頭香的魏小姐，早於17日的下午1點、一行共3人就來到現場輪流排隊。（石欣蒨攝）

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