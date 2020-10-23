被粉絲暱稱為「長腿姊姊」的南韓35歲女星李多熙(이다희)，憑著亮麗外表與176cm的高挑身材擄獲觀眾的心，加上精湛的演技與不做作的個性讓她圈粉無數。近日，她在個人社群平台上PO出弟弟李泰熙(暫譯)傳給她的照片，弟弟帥氣的外表也吸引了大批網友的注意。

日前，李多熙在個人社群平台上曬出貼文表示「姐姐也愛你」，才發現原來照片中的人就是她的親弟弟李泰熙。對著鏡頭分別以4格照片比出L.O.V.E的他，與姐姐一樣有一雙大眼、挺鼻，加上文青風十足的整體造型都讓網友看了忍不住留言「一家都是神顏」、「根本是短頭髮的李多熙」、「姐弟倆真可愛」。

在 Instagram 查看這則貼文 이다희（@dahee0315）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 21 日 下午 10:57 張貼

由模特兒出身的李多熙，轉戰戲劇圈後曾在《需要浪漫》、《聽見你的聲音》、《秘密》、《推理的女王2》中演出，但始終默默無名，直到去年在韓劇《請輸入檢索詞WWW》中飾演車賢一角才打開知名度，隨後還接下節目《Queendom》及《Road to Kingdom》的主持人一職，人氣瞬間暴漲。

明年初李多熙也將推出新戲《LUCA》，與男星金來沅組成「長腿CP」令粉絲們相當期待。

在 Instagram 查看這則貼文 이다희（@dahee0315）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 18 日 上午 1:35 張貼

(中時新聞網)