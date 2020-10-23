紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70週年大會於23日上午10時在北京人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席大會時表示，決不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊。霸權單邊主義必將死路一條，會對侵略者用他們聽得懂的語言同他們對話，以戰止戰、以武止戈。

習近平作出以下表示，中華民族是愛好和平的民族，中國人民是愛好和平的人民。近代以後，中國人民飽受列強侵略之害、飽經戰火蹂躪之苦，更是深深懂得戰爭的殘酷、和平的寶貴。新中國成立之初，百廢待興，百業待舉，中國人民無比渴望和平安寧。但是，中國人民的這個願望卻受到了粗暴挑戰，帝國主義侵略者將戰爭強加在了中國人民頭上。

1950年6月25日，朝鮮內戰爆發。美國政府從其全球戰略和冷戰思維出發，作出武裝干涉朝鮮內戰的決定，並派遣第七艦隊侵入台灣海峽。1950年10月初，美軍不顧中國政府一再警告，悍然越過三八線，把戰火燒到中朝邊境。侵朝美軍飛機多次轟炸中國東北邊境地區，給人民生命財產造成嚴重損失，我國安全面臨嚴重威脅。

抗美援朝戰爭，是在交戰雙方力量極其懸殊條件下進行的一場現代化戰爭。當時，中美兩國國力相差巨大。最終用偉大勝利向世界宣告「西方侵略者幾百年來只要在東方一個海岸上架起幾尊大炮就可霸佔一個國家的時代是一去不復返了」！

經此一戰，中國人民粉碎了侵略者陳兵國門、進而將新中國扼殺在搖籃之中的圖謀，可謂「打得一拳開，免得百拳來」，帝國主義再也不敢作出武力進犯新中國的嘗試，新中國真正站穩了腳跟。這一戰，充分展示了中國人民不畏強暴的鋼鐵意志！

經此一戰，它用鐵一般的事實告訴世人，任何一個國家、任何一支軍隊，不論多麼強大，如果站在世界發展潮流的對立面，恃強凌弱、倒行逆施、侵略擴張，必然會碰得頭破血流。這一戰，再次證明正義必定戰勝強權，和平發展是不可阻擋的歷史潮流！

70年前，帝國主義侵略者將戰火燒到了新中國的家門口。中國人民深知，對待侵略者，就得用他們聽得懂的語言同他們對話，這就是以戰止戰、以武止戈，用勝利贏得和平、贏得尊重。中國人民不惹事也不怕事，在任何困難和風險面前，腿肚子不會抖，腰桿子不會彎，中華民族是嚇不倒、壓不垮的！

無論時代如何發展，我們都要匯聚萬眾一心、勠力同心的民族力量。讓世界知道了「現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的。」

當今世界，任何單邊主義、保護主義、極端利己主義，都是根本行不通的！任何訛詐、封鎖、極限施壓的方式，都是根本行不通的！任何我行我素、唯我獨尊的行徑，任何搞霸權、霸道、霸凌的行徑，都是根本行不通的！不僅根本行不通，最終必然是死路一條。

習近平強調，中國一貫奉行防禦性國防政策，中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量。中國永遠不稱霸、不擴張，堅決反對霸權主義和強權政治。我們決不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，「決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛。」

(旺報 )