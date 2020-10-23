高雄市府日前將推出全時段計時臨托中心，提供24小時幼兒臨時托育服務，新北市議員何淑峰23日總質詢時希望侯友宜跟進，侯友宜答詢時指出，新北市幅員廣大，設置集中托育緩不濟急，新北推出的托育平台有5000多位有證照保母，隨時提供家長臨托媒合，而且就是社區內的保母，孩子比較熟悉「我們採取的方式比高雄市好。」

滿足夜班父母托育需求，高雄市政府社會局在大同社會住宅特別提供夜間8點至隔早8點的計時夜托服務，是全台第一個24小時不分假日的臨時托育中心。

新北市議員何淑峯指出，這項服務推出受到歡迎，新北是否跟進高雄也提供全時段臨托服務。

「恐怕沒有這麼單純」侯友宜指出，新北居家托育平台同樣也提供臨托媒合的服務，且0到2歲的孩子很怕生，孩子很難與不熟識的托育人員共處，所以希望家長能就近尋找托育。

社會局長張錦麗指出，消息一出就已深入了解，其實新北已有居家托育平台，協助父母臨托服務，且因為0到2歲孩子不容易被陌生人照顧，托育平台媒合的證照保母，是就近在社區裡，加上新北幅員遼闊，父母奔波到特定地點托育，新北托育平台更有進變性、熟悉性。

張錦麗指出，新北市也提供中低收入戶、單親家庭每年240小時的臨托補助，每小時補助100到140元，讓家長臨時加班時，可以免費使用。今年目前已有2000件媒合成功。

張錦麗也說，依照兒少法規，照顧中心的臨托依法不能超過半天，利用社區保母形式，適法性比較好。

(中時 )