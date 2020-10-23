桃園機場環亞貴賓室因應新冠疫情，自今年4月開始實施減班休息，許多員工被迫離職、拿不到資遣費，原本270多名員工僅剩不到70名，影響許多員工生計，時代力量立委邱顯智今 (23)日召開記者會，要求交通部及勞動部正視勞工權益，官員應答調查處理。

邱顯智指出，紓困預算通過以後，民航局分配約1377萬元補助，其中補助桃園機場約130萬，但業者仍然對環亞貴賓室的員工實施「減班休息」，質疑業者一手拿補助，另一手卻在損及勞工權益。

雖然勞動部規定，勞工若不接受減班休息，可以予以資遣。不過出席記者會的勞工張先生表示，當初想要跟公司共體時艱，因此當今年4月公司祭出「不提出資遣請求」時，就逕行簽署同意書，沒想到7月開始大幅職位變動，在不熟悉工作內容的情況下還給予評分、記過處分，根本是要逼走勞工，有一名突尼西亞籍的經理就因為不願將員工記過，遭公司開除。

勞動部勞動條件及就業平等司科長李怡萱表示，今天才得知環亞貴賓室有員工權益受損，會將勞資爭議的相關資料帶回去勞動部處理，並盡快向國會報告處理後續。

交通部航政司專委陳孝齊表示，前期的紓困補助多用於營運補助，紓困3.0預算通過以後，已制定相關辦法要求業者補貼員工薪資，且規定領取補助的業者不得損及勞工權益，也會要求桃機輔導業者把費用發放給勞工。

邱顯智指出，保障勞工權益應屬勞動部執掌，但日前向勞動部要求提出「減班休息」公司名單時，勞動部卻說：「涉及營業資訊」不能提供資料給國會備查。邱顯智質疑沒有相關法規規定勞動部不能提供資料，勞動部根本在規避國會監督。

李怡萱表示，因為個案涉及營業資訊，無法公開「減班休息」的公司名單，但是目前都有跟相關單位配合，偕同交通部等機關進行調查。

(中時 )