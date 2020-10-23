到底誰是湖人當前陣中最搶手的球員，答案確實有點跌破眼鏡！湖人助教潘伯西受訪時爆料，「我們每次在休兵期或交易截止日前進行交易談判，每支球隊都點名想要卡魯索，他在這個聯盟當中很受歡迎，也得到整個聯盟給予足夠尊重。」

卡魯索是2016年NBA落選球員，卻在2017年夏天跟湖人簽約後，逐漸打出他的身價，儘管今年季後賽場均只有6.5分、2.8助攻與2.3籃板，他往往都在關鍵時刻發揮奇兵效果，就連「小皇帝」詹姆斯都曾稱讚過他是史上最強(GOAT)。

「我認為卡魯索的籃球智商很高，他的技術水準也很高，甚至他的運動能力高於聯盟所有球員的平均水準，」強調聯盟其他球隊早已發現到卡魯索優異身手的潘伯西表示，「他也是一名很棒的防守型球員，這就是他如此優秀的主因。」

如今再次來到NBA休兵期間，看來卡魯索也將再次成為各隊交易談判當中的重要籌碼，儘管詹姆斯、安東尼戴維斯兩大明星隊友都很喜歡跟他一起打球，湖人假如想要補強，卡魯索仍然難以避免被交易出去的可能性，畢竟這一切都是生意！

(中時 )