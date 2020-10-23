七大工業國集團(G7)峰會可能於11月美國總統大選後登場，有外媒消息指出，美國現任總統川普(Donald Trump)若勝選，將於G7峰會把重組供應鏈納入議程，將中國完全排除在高科技、醫療、能源等領域供應鏈外，只在美國與盟友間生產，現在就差川普連任。

G7包括美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、日本，都是已開發國家。中國雖是世界最大製造業經濟體但不在其中；中國主要盟友之一、1997年加入的俄羅斯)因2014年克里米亞危機被凍結會籍(因此從/G8改稱G7)，之後也表明無意重返。今年度元首高峰會原定6月舉行，但因疫情嚴重，川普在8月時表示可能延到美國大選後，具體日期還未確定。

日本媒體共同社稱，22日在華盛頓獲得G7相關外交消息人士透露此消息。他們研判除了屢次對陸企施壓、制裁，立場強硬的川普之外，民主黨候選人拜登(Joe Biden)也主張讓企業產線回歸美國，因此美國不論大選結果，可能會繼續對採取鷹派立場。

重組供應鏈倡議目前由美國國務院為主的多個單位研擬推進，美國希望以輪值主席國身分主導議程並加以落實。除了在多個關鍵領域確保以美國與盟友為主的供應鏈穩定供給，也要防止技術和資訊流向中國。

10月6日在東京舉行的美國、日本、澳洲、印度4國外交部長會議已經討論過強化供應鏈措施，這表示美國除了自身所屬G7之外也在努力拉攏其他國家，加入圍堵中國行列。

不過，首要解決的問題是川普能否連任，確保這項政策方針持續性，其次日本與歐洲國家都對把中國排擠出供應鏈持慎重、保守態度，例如他們在華為5G爭議中利用各種國內法令事實上排除華為，但多半不願承諾加入美國在5個高科技領域排除陸企的「淨網」計畫，因此他們會否認同美國提議也充滿未知數。此外，白宮內部有聲音認為，疫情關口可能更應該關注於短期且務實的目標，這也可能使川普重組供應鏈的議題完全排不進議程。

(中時新聞網)