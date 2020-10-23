愛迪達可能正在計畫出售其Reebok事業，據德國媒體manager magazin報導，愛迪達想要擺脫對該美國品牌注定失敗的投資。

報導指出，愛迪達執行長羅斯德(Kasper Rorsted)計畫在2021年3月完成交易，不具名業界人士指出，美國的服飾公司威富(VF Group)和中國的安踏體育(Anta Sports)為可能的買家。兩家公司至今仍未提出評論。

愛迪達在該相關報導出現後，股價飆漲3.5%，顯示市場對出售該業務的樂觀期待，投資人此前已呼籲愛迪達出售該無法扭轉虧損的業務。

愛迪達在2005年以38億美元買下Reebok，目標在美國市場與耐吉(Nike)相抗衡。

愛迪達在2019年減記了Reebok帳面價值約一半，來到8.42歐元。Reebok在今年第二季的銷售按年大減44%，為2.28億歐元，導致愛迪達在該季計入了減損費用。

(時報資訊)