受惠中鋼調升鋼價，鋼市復甦，加上有風電等新訂單開始出貨，新光鋼(2031)第三季營收約28.21億元，季增28.8%，今年1~9月營收71.58億元，年增16.76%。第四季鋼價續揚，可望帶動公司今年營收挑戰百億元，年增率逾18%。

業外方面，新光鋼持股世紀鋼，隨著世紀鋼股價上漲，新光鋼將可認列世紀鋼股票的金融資產評價利益，帶動第三季營運表現將比第二季明顯成長。

新光鋼為裁剪通路商，隨著下半年鋼市轉強，以及公司的離岸風電產品出貨續增，加上旗下的物流中心、太陽能材料、太陽能售電等業務穩定貢獻，第三季營收明顯較上季及去年同期攀高，受惠鋼價走揚，毛利率可望比第二季明顯上揚，加上業外挹注，第三季營運可期。

展望第四季，進入鋼市傳統旺季，有利帶動公司第四季營收、毛利率再優於第三季。法人推估，新光鋼今年營收有望挑戰100億元關卡，年增逾18%。下半年獲利比上半年跳增，今年獲利預計比去年明顯成長。

新光鋼第二季轉盈，今年上半年稅後淨利0.96億元，較去年同期的0.18億元增加，EPS 0.31元。法人推估，新光鋼下半年本業增強以及有大筆業外利益挹注，全年EPS將在3元之上，比去年的低點0.39元大幅躍升。

(時報資訊)