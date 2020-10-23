記憶體封測廠力成(6239)2020年第三季獲利表現優於預期，對第四季展望轉趨樂觀，董事長蔡篤恭揭示集團營運布局已達2025年，每年均將有帶動成長的主力產品，成為全方位服務封測領導集團，認為市場給予低於10的本益比，低估力成尋求營運更上層樓的決心。

在營運展望轉佳、揭示5年發展藍圖、澄清市場疑慮效益帶動下，昨（22）日股價下探近7月低點的力成今（23）日止跌反彈，在買盤敲進下放量大漲7.27％至88.5元，早盤維持逾6％漲幅，領漲封測族群。三大法人昨日亦轉站多方、反手回補136張。

力成公布第三季歸屬母公司稅後淨利16.22億元，季減7.1％、年增1.4％，每股盈餘（EPS）2.1元，表現優於預期。累計前三季歸屬母公司稅後淨利50億元、年增達33.2％，創近9年同期高點，每股盈餘6.46元。公司表示，第三季整體營運表現遠優於預期。

展望後市，力成執行長謝永達表示，半導體市場需求強勁，除了伺服器持續調整外，包括PC、手機、邏輯IC等需求均不錯，尤以邏輯IC供需最吃緊。預期力成第四季營收可望較第三季持穩向上。董事長蔡篤恭亦表示，第三季營運已是最壞狀況，第四季可望恢復成長。

蔡篤恭亦首度揭示集團5年發展布局計畫，指出透過組織改造、開源節流、整合資源及明確定位，力成成為全方位服務封測領導集團，並規畫帶動每年營運成長的主力產品，目標明年將邏輯營收貢獻提升至超過5成，並進軍CMOS影像感測器（CIS）領域。

對於SK海力士規畫收購英特爾（Intel）NAND記憶體及儲存事業，蔡篤恭表示，預期交易對力成訂單影響要到2022年才會出現，力成並擬定相關因應對策，以最大程度降低對營運影響，並認為市場給予低於10的本益比，低估力成尋求營運更上層樓的決心。

投顧法人認為，力成受惠毛利率優於預期，帶動第三季獲利表現優於預期。在市況需求續強下，第四季營收預期將略低於去年同期，但可望較第三季持穩向上，營收年增率估落底，至明年首季營運表現可望淡季不淡。

而力成明年營運重心聚焦高階邏輯IC的凸塊（Bumping）擴產，預期全年記憶體需求將小幅成長，由凸塊及晶圓覆晶封裝擔當成長主力，預期明年營收及獲利均可望繳出雙位數成長。近期股價已反映利空，將評等自中立調升至買進、目標價自113元調升至120元。

(時報資訊)