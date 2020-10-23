蘋果iPhone12今(23)日熱鬧開賣，以今年狀況來說，果粉依舊熱情排隊，但電信業卻有別於以往，針對搶頭香果粉祭出加碼一送一，這也引發聯想，本次iPhone12的缺貨狀況是否比預期中明顯，遠傳(4904)表示，總量是以往的3.2倍，初期是Pro的預購狀況比較好，目前供貨量確實比較緊，看好今年的iPhone換機潮將比擬2014年盛況，甚至更大！

遠傳電信個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示，看好今年的iPhone換機潮和2014年一樣大、或是更大，當年主要就是正值3G轉4G以及為iPhone第一支大螢幕，今年正值4G轉5G，加上今日開賣的人潮來看，確實是一波很大的換機潮，遠傳預約量是以往的3.2倍，目前供貨量確實比較緊，但會盡力滿足消費者需求，蘋果是採一周一周供貨的。

井琪表示，台灣因為4G相較全球比較晚上路，導致攤提的壓力比較大，但因為5G台灣投入的時間較早，故整體5G產業比較慢熱，讓消費者好好體驗，不用急於一時申辦，「20年好好的過也是可以」，當然還要看6G何時出來！

遠傳商品管理事業群資深副總杜偉昱則指出，目前開賣初期是Pro的預購狀況比較好，預期11月後供貨會比較明朗，但也看好在明年農曆年時，性價比好的iPhone 12買氣有機會超越Pro。

(時報資訊)