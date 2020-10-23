iPhone 12於今（23）日正式開賣，不少民眾徹夜排隊，甚至有不少3C達人及網友也已搶先開箱，事實上，iPhone 12發表時，原先有大批果粉相當期待藍色，但實體照曝光後，不少網友則驚呼「色差」，大陸網友更「垃圾桶藍」來評論，話題熱度還一度登上熱搜。

日前iPhone 12線上發表指出，此次推出新藍色，引發不少網友關注，被外界喻為「好看的藍色」，當時發表會一出，也不少網友被生火，表示若要換機，必買iPhone 12藍。隨著愈來愈多網紅及3C達人開箱影片曝光後，iPhone 12藍的顏色也讓網友驚呼「這色差差太大了。」

中國一名3C部落客「龍二Pro」更直呼「似乎要翻車了」，在微博張貼各種撞色的生活用品，像是垃圾桶、內褲、拖鞋等，並喊著「我開始猶豫要不要退貨了，有人要來勸勸我嗎？有沒有別的什麼同色系的藍色，寓意好一點的，發出來安慰一下？」文末更附上一個扶額頭的符號。

對此，想退貨的中國網友紛紛留言表示：「我好糾結，要不要退了換個綠的」、「藍色真的這麼絕望嗎，我需要退貨重新拍了」、「買了藍色的我，看一次想退貨一次」、「要真是那個塑料藍，就非常想令人退貨」、「環保藍」、「哈哈哈哈內褲藍」、「這色差也太離譜了吧」、「不是一般的醜」；不過也有網友緩頰認為「裝上手機殼後什麼都看不見。」

(中時新聞網)