外交部次長曾厚仁、衛福部長陳時中23日上午共同出席「2020臺灣全球健康論壇」，媒體聯訪時談及台灣和帛琉的旅遊泡泡議題，曾厚仁指出，「是否11月實施還是未定數」。陳時中也說，「本來我方有比較大的期待，不過，現在據外交部的講法，它們的醫護人員有些擔心，我們持續在洽談中」。

23日傳出我方的帛琉旅遊泡泡規劃細節，像是擬先排除三類人士，包含「不具中華民國國籍」、6個月內有出入境紀錄，或是2個月內有「隔離、檢疫或自主健康管理紀錄」者。

曾厚仁受訪指出，台灣跟帛琉的旅遊泡泡，我方不管是衛福部跟外交部都準備好了，那現在帛琉方面他們反而對於這樣的安排，也就是「是否在帛琉當地能百分之百做到防疫」，這是帛琉現在關切的重點，所以帛琉政府內部還在研議當中。

曾厚仁表示，帛琉顯然是對於他們「有無能力做好百分之百的防疫」，還不是那麼有把握。現在已經到10月下旬了，是不是能在11月實施旅遊泡泡，「現在還是未定數！」

對於我方開放的入境條件，陳時中僅說，雙方還在洽談。是否帛琉擔心台灣方面帶病毒過去？陳時中回應，大概任何一個國家，如果在防疫現在情況比較好的，對於邊境防守上面的概念都會趨於嚴格。

(工商 )