蘋果今（23日）迎來iPhone 12系列開賣，今年就在Apple 信義A13及Apple 台北101僅開放官網預購的民眾取貨，並沒有提供現場購買，而此次搶得頭香的，就是已經連續第3年排首位的忠實果粉許先生，他表示今年早上6點就提早來排隊，預購了iPhone 12 Pro的太平洋藍 256GB，同樣跟過去一樣都是堅持不綁約、購空機，更透露11月iPhone 12 Pro Max推出時，會再考慮入手頂規新機。

iPhone 12 Pro太平洋藍色實機。（石欣蒨攝）

iPhone 12 藍色實機。（石欣蒨攝）

許先生認為今年的新機最吸引的，除了新色的太平洋藍相當吸引以外，相機的升級也是重點之一，在拿到新機時，亦覺得手感很不錯，至於價值7800元的Apple Care就還在考慮購買中；今年全新首波上市的iPhone 12及iPhone 12 Pro也已在Apple專門店展出，最受歡迎的iPhone 12 Pro太平洋藍色，以霧面機身打造，實體色彩及手感也比預期中更佳，至於討論熱烈的iPhone 12 藍色，則採亮面機身設計，實際顏色較官網照比稍深，但較小的手感的確能滿足不少喜歡一手掌握手機的用戶。

iPhone 12 Pro全系列新色。（石欣蒨攝）

iPhone 12全系列新色。（石欣蒨攝）

(中時 )