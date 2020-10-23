有消息指出，美國多間主流電訊商正與印度公司接洽，希望能購入成本更低廉的無牌子手機，以數據計畫捆綁形式在美國市場銷售，而至目前為止，中國是美國電訊商最大無牌子手機的來源。印媒向當地公司了解，證實相關消息。

報導指出，威瑞森電信（Verizon）、AT&T、Cricket Wireless等正與印度智能手機公司Micromax和Lava協商，其中Lava已向美國電訊商提出了業務方案，正等待對方答覆。Lava聯合創辦人SN Rai稱，如果該筆交易能夠談成，每年給他的智能手機公司帶來的收入，可能高達2.72億美元。

業內人士指，美國電訊商現時多數向TCL、中興等購買低成本設備，但由於政府對中國設備日益嚴格的審查，促使他們不得不考慮其他選擇。印度是僅次於中國的全球第二大智能手機市場。如果贏得這些合約，對印度來說是真正的勝利。印度政府曾計畫在2025年前把智能手機出口市場擴大至900億美元。

根據電信行業研究機構Canalys此前的報告顯示，截至今年6月30日，在美國出貨的有智能手機中，約有70％是中國製造的，佔比季增10％。

(工商 )