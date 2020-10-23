十月下旬，初入秋季，又到了羊肉爐的季節，不少民眾害怕吃羊肉爐遇到太重的羊羶味，隱藏在台北市區內的「豐光溫體羊肉爐」以溫體羊聞名，店內採用新鮮本土溫體羊，當日現宰現送，因使用大肚山約八個月大幼時閹割尚未交配過的山羊，除了新鮮度極高外、也沒有刺鼻羊羶味。

「豐光溫體羊肉爐」從湯底開始就大有特色，使用羊皮、羊筋、白蘿蔔與羊骨頭熬煮成清湯，再加上羊雜提味，淡淡的香氣更能襯托羊肉本質的鮮美，羊肉僅需入鍋三到五秒，起鍋後馬上入口，肉質軟嫩扎實，完全不柴，每一口都能夠體會到極品羊肉的柔軟；「極鮮海陸羊肉爐」則是將涮完羊肉的精華湯汁加進現宰的生猛螃蟹，極鮮的蟹肉使得湯頭更加鮮甜，整鍋羊肉爐同時帶著羊肉與海鮮的香氣，湯頭直接昇華至另一種層次，最後再拌入白飯與生雞蛋則成了「極鮮海陸雜炊鍋」。

「豐光溫體羊肉爐」使用羊皮、羊筋、白蘿蔔與羊骨頭熬煮成清湯，再加上羊雜提味，加入蟹肉後使得湯頭更加鮮甜。(圖/品牌提供)

除了「極鮮海陸羊肉爐」外，豐光還有「全羊大餐」與許多特色羊料理，「雪花蒸肉」有著彈牙的口感，恰到好處的油脂於嘴中散開，既滑順又溫甜；「薑絲羊肉」帶著九層塔與薑絲的香氣，讓人忍不住一口接一口。

鍋羊肉爐同時帶著羊肉與海鮮的香氣，湯頭直接昇華至另一種層次，最後再拌入白飯與生雞蛋則成了「極鮮海陸雜炊鍋」。(圖/品牌提供)

「極鮮海陸羊肉爐」訂位前需要先預約，新鮮螃蟹的定價為 $ 1,200 元(依店內公告活動為主)，愛嚐烤肉的老饕也能吃到「烤羊腸」與「烤羊肉串」，因其加入特殊秘醬醃製後烤、僅此一家絕無僅有的滋味受到一致好評。

豐光更是因應萬聖節推出「羊鬼子大口吃肉」活動，萬聖期間連三天10/30（五）、10/31（六）、11/1（日），經典羊五花與羊瘦肉加購第二盤只要＄200元！讓民眾能化身羊鬼子大啖羊肉的美味！喜歡羊肉爐的朋友千萬不能錯過！

(中時新聞網)