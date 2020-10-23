北市觀傳局日前宣布，單週若出現逾15例新冠肺炎確診案例，將就停辦跨年活動，但是否包含境外案例，北市府多次改口講不清楚，台北市長柯文哲赴議會進行專案報告，遭議員砲轟一改再改，甚至到今天才翻案，對此，柯文哲坦承「我們的錯，我們會改」，並指觀傳局長劉奕霆發言太快講錯。

議員戴錫欽痛批，柯文哲領導跟決策出問題，跨年到底什麼時候停辦跟標準，市府尚未定調，還稱只是草案就逕自對外宣布，北市府竟然出現那麼大的烏龍，不只劉奕霆自己對外宣布，柯文哲也加碼再演，還稱是新常態、風險管理，隔了多日都沒有澄清不包含境外。

戴錫欽表示，柯文哲一直以醫學背景引以為傲，甚至認為做得比陳時中好，但你專業傲慢與態度會影響決策判斷，整個市府沒有做討論就對外宣布，今天甚至翻案，宣稱不包含境外案例，他認為這不是劉奕霆一個人的責任，市政府這麼大的團隊，決策模式糟糕搞烏龍，台北市很丟臉，完全沒辦法接受。

柯文哲坦承錯誤，目前已經定調了，為15個確診案例是要本土案例，不包含境外案例，一開始對外宣布「我們的錯，我們會改」，當時訂規則劉奕霆把境外也算進去，「劉奕霆發言錯誤，這不是他的專業，這是意外」。

議員秦慧珠痛斥，台北市決策很可笑，台北市本週含境外就有18個，照原先台北市的標準現在就要宣布停辦對外消息發布造成混亂，這非常草率，但不能只是推給觀傳局長。

議員阮昭雄也質疑為何決策過程反覆，希望未來發言管道能明確，決策前不要隨便亂講。黃珊珊則說明，北市府在8月份就訂好，未來疫情假設再來時，從醫院的能量、可承受的範圍，所訂出標準，台北市新增每周本土15例。

(中時 )