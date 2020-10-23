桃園一名于姓人夫與謝姓小三到摩鐵偷情，于妻摩鐵捉姦後，將蒐集的床戰與沾有精液的衛生紙證物交給警方，對2人提告求償，但余男堅稱，與謝女只是在摩鐵裡聊天吃東西，至於沾有二人DNA的衛生紙，可能是與謝女上廁所或吃東西時共用過，但法官不信，最後判決2人應賠正宮50萬元確定。

陳女指控，與丈夫原本婚姻生活美滿，但2016年下半年起，丈夫突然性格丕變、時常行蹤不明，感覺有異開始展開調查，結果同年12月17日凌晨在桃園市某摩鐵，抓包丈夫外遇鐵證，丈夫在警局中坦承與謝女發生性關係，還簽下協議書，因為受到重大打擊，精神上承受極大痛苦，因而提告求償200萬元。

謝女反駁表示，當天與于男只是在摩鐵房間裡吃東西、聊天，並未發生性關係，驗出兩人DNA的衛生紙，應該是她上廁所或吃東西使用過，于男又拿去使用，她已經賠償于妻逾百萬元，對方不應該再她求償。

謝女刑事部分已被判處3月有期徒刑，得易科罰金9萬元確定。民事求償部分，高等法院合議庭認為她的辯詞根本不合常理，最終並未採信，裁定應賠償陳女50萬元較為適當，全案確定。

(中時新聞網)