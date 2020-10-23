新竹縣政府23日上午舉辦「富民興邦．永保安康－新竹縣低收入戶微型保險捐贈感謝記者會」，由縣長楊文科（左）、永達保險經紀人公司總經理陳慶鴻（右）代表簽約，縣內共有2740名低收入戶獲得微型保險保障。（莊旻靜攝）

雨天為你撐把傘！為了照顧弱勢家庭、提供多一分意外保障，新竹縣政府配合金融監督管理委員會推廣低收入微型保險政策，由永達保險經紀人公司、永達社會福利基金會、富邦產物保險股份有限公司提供縣內列冊2740名低收入戶微型保險，不須負擔保費，不幸遭逢意外可獲得30萬元意外死亡、失能保險給付。

新竹縣長楊文科表示，為了協助低收入戶，縣內推動脫貧政策，媒合工作、建立儲蓄概念，新竹縣政府也率全國之先，設籍者均有30萬元意外保險，此次受贈微型保險，更使低收入戶多獲得一份保障。

金融監督管理委員會保險局副局長王麗惠表示，國人保險普及，不過弱勢民眾則囿於經濟，較少能獲得保障，因此金管會於2009年開始制定相關規範，並透過機制引導保險業者參與，使弱勢、特定族群民眾可獲得保障。王麗惠也表示，消除貧窮為全世界各個國家都在努力的事，微型保險可使弱勢民眾在面臨不可預料的意外時，得到些許防護。

連結永達保險經紀人公司總經理陳慶鴻表示，永達與新竹縣淵源甚深，過去曾捐過4台復康巴士、2台長照專車，13年前成立永達社會福利基金會，也用於回饋社會、協助弱勢。

此次微型保險受助對象為15歲以上至75歲以下的低收入戶，總計約2740人，總保費為52萬547元，納保微型團體傷害保險，萬一發生意外時，可獲得30萬元死亡或失能給付，提高意外風險的承受能力。

新竹縣政府23日上午於縣府大廳舉辦「富民興邦．永保安康－新竹縣低收入戶微型保險捐贈感謝記者會」，多名縣議員出席記者會，永達社會福利基金會代表顧問周守訓、富邦產物保險股份有限公司副總經理賴榮崇，及多名縣議員均到場出席。

(中時 )