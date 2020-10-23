大陸車市及電動車需求增溫，車用端子廠-胡連(6279)及健和興(3003)第4季業績看好，在客戶訂單強勁下，兩家公司均預估，第4季業績有機會比第3季好。

今年全球車市深受新冠肺炎疫情影響，各國陸續封國封城，重創全球汽車銷售，所幸大陸地區疫情控制得宜，汽車生產及銷售穩定，歐美車廠亦在疫情嚴峻下力圖維持正常生產，加上Tesla等電動車銷售穩定成長，讓大陸及全球車市逐步擺脫上半年的谷底。

胡連產品以車用端子及線束為主，原本客戶多為大陸車廠，不過近幾年公司積極布局東南亞及歐洲市場，並順利切入電動摩托車領域，逐步擺脫客戶及產品過度集中的問題，亦讓公司營運在全球車市飽受新冠肺炎疫情衝擊處於低迷之下相對平穩；隨著傳統旺季來臨，胡連9月合併營收回升至3.46億元，年成長1.34%，為今年單月新高，累計第3季合併營收為9.06億元，季增25.31%，累計前9月合併營收為23.8億元，年減10.23%。

胡連表示，第4季因是傳統旺季，目前訂單滿載，廠區都在加班生產，第4季業績可望有不錯表現。

健和興產品為端子及連接器，主要應用在工業、綠能網通、家電、電動摩托車及新能源車端子與連接器，以及電動車充電樁產品等，公司自結9月合併營收達2.84億元，較8月及去年同月營收小幅衰退，營業淨利為4954萬元，較8月營業淨利相當，較去年同月營業淨利小幅下滑，稅前盈餘為3222萬元，較去年同月及8月稅前淨利衰退，主要係受美金貶值影響，使產生未實現外幣評價損失1576萬元，累計第3季合併營收達8.36億元，較上季營收相當，以目前實收資本額15.57億元計算，第3季每股稅前盈餘為0.71元，每股稅後盈餘為0.47元；累計1到9月合併營收為23.89億元，較去年同期營收小幅衰退6.96%，稅前盈餘為3.53億元，稅後盈餘為2.84億元，每股盈餘為1.8元。

由於電動車相關產品及全球車用需求不錯，健和興表示，公司將力拚第4季業績優於第3季，但因去年同期基期較高，預估將較去年同期衰退。

(時報資訊)