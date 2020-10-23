隔夜美股大漲，激勵日經225指數開高時逼近百點。但隨後政府公布的9月核心消費者物價指數(CPI)，由於已連續兩個月走低，市場悲觀人士認為日本經濟已進入衰退期，故市場開始拋售持股。開盤約半小時，大盤已跌至平盤。隨後指數力爭上游，但始終無法出現像開盤大漲氣勢。日經指數早收23523.95點，上漲49.68點，漲幅21%。東證一部指數早收1619.76點，下跌0.03點，漲幅0%。

全日空航空(All Nippon Airways)早盤一度漲逾3%，這家日本第二大航空業者，可望在27日公布最新財報數字。但因為今年一直被新冠肺炎無情地摧殘，市場預估全日空將會出現史無前例巨幅虧損，將高達5300億日圓，約50億美元。另外，全日空為撙節開支，考慮將旗下油耗量以及維修費均多的波音777類型廣體客機，優先實施汰除計畫。目前全日空有59架這種機型，30架在未來將不再進行飛行任務。市場人士認為，全日空大刀闊斧整頓財務與積極進行瘦身，對公司未來經營是必要的手段，故早盤股價也以上漲來相呼應之。

至於也是受到新冠肺炎影響的三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries)，則傳出將被迫中止SpaceJet研發工作。SpaceJet這種可載70至90位乘客的小飛機，是三菱重工重點計畫。另方面，新冠肺炎疫情也敲碎三菱重工欲在這50年間，打造第一款自家客機的美夢。但公司立刻反駁以上傳言，表示將在30日公布SpaceJet未來規劃以及事業體最新表現。三菱重工早盤股價表現優異，一度大漲逾4%。

(時報資訊)