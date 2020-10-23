蘋果iPhone12開賣，催熱台灣5G行情，遠傳(4904)總經理井琪受訪時表示，明年的遠傳5G基地台還是以8000站為目標，就現階段來看，對於遠傳的表現很滿意，談到市場最關注的資費，她認為，5G比較慢熱，滲透率慢慢升，所以價格也不會太快下殺，「20年慢慢割喉嚨也會有好日子」!

井琪表示，遠傳在5G網路優化都是採用大數據分析，目前看到的成果很滿意，明年的遠傳5G基地台還是以8000站為目標，該目標僅限於3.5GHz，但如果未來升級5G的用戶越來越多，遠傳當然也會持續加碼，目前還沒有上修計畫。

由於5G持續建設下，井琪表示，明年的資本支出會再高一些，除5G基地台從4000座到8000座的倍增外，還有4G、加上4G轉5G的部分，當然，隨著產業的熟成，設備成本在更有競爭力下，有機會更有彈性。

井琪表示，儘管今年開台因為大環境導致市場很冷，但遠傳5G表現目前看起來很樂觀，應該可以達陣公司內部設定的目標，談到本次iPhone換機潮，井琪認為，「不是最大、但也應該是很大」，5G對ARPU已經看到有正向的回升，且相信滲透率到一定數字後，就會出現反轉，目前申辦集中在999元以上資費，更明確說，就是999元和1399元占比各半，以5G用戶目標來說，遠傳還是訂在三年月租用戶轉換率50%。

遠傳與亞太電(3682)將在5G共網共頻20年，亞太電昨日5G開台，資費和電信三雄大致相同，井琪表示，「差不多品質、差不多價格」，是合理的狀況，5G不需要一開始就殺價競爭，5G因為比較慢熱，滲透率是慢慢上來，價格也不會太快下殺，她直言，「20年慢慢割喉嚨也會有好日子」，故預計5G會出現比較理性、良性的競爭。

(時報資訊)