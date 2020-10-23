高盛集團（Goldman Sachs Group Inc）周四宣布，已同意支付29億美元就馬來西亞國營基金「一馬發展」（1MDB）醜聞案達成和解，擺脫籠罩該銀行數年之久的陰霾。不過，高盛也宣布將收回1.74億美元的高管薪酬。

這項與美國司法部、其他美國與海外主管機構達成的龐大和解案，化解了對高盛銀行家在協助從馬來西亞國營基金竊取資金所扮演之角色的調查。

雖然1MDB醜聞已成為這家華爾街巨頭引以為恥與代價昂貴的教訓，但期待已久的和解協議應能加快執行長David Solomon扭轉營運困境的計畫，周四高盛股價收漲1.23%，為205.40美元。

根據協議，高盛同意就違反反賄賂法支付23億美元罰款，並歸還不當所得6億美元，作為緩起訴協議的一部分。該和解協議亦要求高盛必須改善其法遵管理。此外，高盛也同意讓其馬來西亞子公司周四在美國聯邦法院認罪。

美國司法部刑事部門代理主管Brian Rabbitt表示，該罰款創下因違反《海外反腐敗法》（Foreign Corrupt Practices Act）所被判處的最高罰金記錄，並表示該和解案反映的是高盛「在從1MDB劫取數億美元的全球大規模計畫中所扮演的嚴重角色」。

今年7月高盛宣布同意支付39億美元與馬來西亞政府就1MDB醜聞達成和解。此外，高盛因1MDB案件亦達到英國判罰近1.26億美元，香港證監會周四宣布因此案對高盛開罰3.5億美元，創下該主管機關歷來開出的最大筆罰單。

(時報資訊)