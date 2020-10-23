9月底范雲等十餘名民進黨立委提案修法，未來政府機關、學校與軍隊不再需要掛國父遺像，以及正副總統、各級官員和民代不再需要面對國父遺像宣誓就職，今天立法院審查時，雖被國民黨反對，仍在民進黨與時代力量立委護航下完成一讀，送交司法及法制委員會審查。

范雲等人主張，國旗為國家之象徵，故懸掛國旗於各政府機關、學校、團體及部隊之禮堂及集會場所，即已可彰顯我國主權、政府公權力並凝聚國家認同；另又懸掛過往特定政治領袖之遺像，已無必要。為落實國家正常化與民主深化之精神，提出「中華民國國徽國旗法第六條條文修正草案」。

此外范雲等人認為，多數民主共和國家皆以國旗為國家主權之象徵，於宣誓儀式亦多以國旗為宣誓對象，宣誓遵守憲法、擁護憲政、效忠國家。然我國正副總統及公職人員宣誓儀式中，仍以特定政治領袖之個人遺像作為象徵性之宣誓效忠對象，已不符我國民主憲政發展之現況。為落實國家正常化與民主深化之精神，提出「總統副總統宣誓條例第五條條文修正草案」和「宣誓條例第五條條文修正草案」。

對於這三項修正草案，立法院議事處提議送司法及法制委員會審查，今天立法院院會中，國民黨反對，提議將這三案退回程序委員會重新提出，但出席院會的民進黨與時代力量立委全體護航(民眾黨則棄權)，因此三項去孫修法草案仍照議事處意見通過，完成一讀，將送司法及法制委員會審查。

(中時 )