國民黨反對含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，11月22日將響應「秋鬥」，號召萬人上凱道，抗議蔡政府開放萊豬政策。對此，農委會主委陳吉仲今上午赴立法院出席貢寮區九孔鮑推廣活動前受訪表示，任何活動都尊重，比較重要的是依照總統指示，農委會將會把養豬產業顧好，做好外銷及維持國內市場問定。

針對政府開放萊豬爭議，陳吉仲表示，現在台灣豬外銷比去年同期創新高，生鮮豬肉不只外銷，國內市場也要維持穩定，農委會將配合衛福部把肉品產地標示做好，台灣豬標章預計下個月就會開放申請，清楚標示做好，給消費者多一種選擇。

陳吉仲強調，把肉品來源標示清楚，是對消費者跟產業界負責任最重要的工作，也呼籲國人多消費台灣豬。

至於養豬業者如果也走上街頭抗爭，農委會後續是否會持續溝通，陳吉仲說，過去已舉辦30餘場溝通會，逾2500人參與，後續相關政策推動也會持續與養豬業者溝通。

(中時 )