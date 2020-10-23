遠傳電信總經理井琪23日表示，iPhone 12千呼萬喚才出來，果粉今年還比美國消費者還早拿到iPhone 12，而從遠傳預約量比去年同期高出3.2倍來看，顯示大家對iPhone 12的期待都非常高，但目前供貨量少，蘋果公司接下來每周到貨，可望逐漸疏緩供貨不足問題。

井琪認為，iPhone絕對會帶動一波5G換約潮。

遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示，今年iPhone 12的買氣，預期與2014年iPhone 6上市時一樣大或更大，當年iPhone 6上市時，正好是台灣3G轉換4G，而今年iPhone 12上市則是4G轉5G，預期會帶動非常大一波的換機潮 。

從申辦iPhone 12的資費方案，尹德洋說，4G升5G用戶目前以申裝999元以上資費居多，其次是1399元資費，再精準一點就是申辦999及1399元資費居多。

至於兩年前申辦499雙飽的客戶，尹德洋說，有的繼續申辦「類499」，但很大部份轉到699其它資費。

(工商 )