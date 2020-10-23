美國封殺華為5G之際，沙烏地阿拉伯與華為23日宣布，將聯合開發人工智能（AI）阿拉伯語識別技術。

沙烏地阿拉伯國家人工智能中心執行長Majid Altuwaijri，在與華為中東地區總裁Charles Yang舉行的視像會議上，宣布有關諒解備忘錄。

Altuwaijri稱，沙烏地阿拉伯和華為研究人員，將開發「支持人類的尖端技術產品」，重點是阿拉伯語AI技術。

另據路透報道，沙烏地阿拉伯當局也和IBM、阿里巴巴就AI簽署諒解備忘錄。

(工商 )