美國圍堵被突破！華為與沙烏地阿拉伯協力開發阿拉伯語AI技術 11:402020/10/23 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國封殺華為5G之際，沙烏地阿拉伯與華為23日宣布，將聯合開發人工智能（AI）阿拉伯語識別技術。 沙烏地阿拉伯國家人工智能中心執行長Majid Altuwaijri，在與華為中東地區總裁Charles Yang舉行的視像會議上，宣布有關諒解備忘錄。 Altuwaijri稱，沙烏地阿拉伯和華為研究人員，將開發「支持人類的尖端技術產品」，重點是阿拉伯語AI技術。 另據路透報道，沙烏地阿拉伯當局也和IBM、阿里巴巴就AI簽署諒解備忘錄。 (工商 ) #聯合 #沙烏地阿拉伯 #華為 #AI #阿拉伯語 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 操盤心法－台灣半導體產業將進入價值調整階段 04:102020/10/23 證券．權證 專家傳真－晶圓代工景氣能見度輪廓仍清晰 04:102020/10/23 專題周報 華為衝擊浮現 相互開第一槍裁412人 04:102020/10/23 財經焦點 台美供應鏈合作 鎖定四大領域 04:102020/10/23 財經要聞 陸高調紀念韓戰 對美台畫紅線 04:102020/10/23 兩岸新聞 產學合作績優單位 九連霸 04:102020/10/23 產業特刊 國山、萊特利生力軍 攻國際市場 04:102020/10/23 投資理財 華城攻二大領域 業績成長新引擎 04:102020/10/23 證券．權證 停車場地面瞬間塌陷 幸運男「腳踩這塊」毫髮無傷 09:102020/10/23 搜奇 華為新機Mate 40亮相 採用自家搜索引擎、地圖應用 04:102020/10/23 全球財經 財經熱門新聞 從2件事洩玄機 謝金河感嘆「香港走味了」 - 財經 華為最後一顆子彈？台積電斷貨晶片曝光 - 財經 衰爆！存股這2檔被吃掉股息 老手神回1招跟著劉大俠買 - 財經 群創：面板2021旺全年 - 財經要聞 - 工商時報 1年6個百億半導體爛尾案！北京出重手 陸晶片股閃崩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。