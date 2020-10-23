「秋濃意趣野餐派對」則由匯客市藝文設計、紅瓦紫藤花園小食堂規畫主題野餐派對體驗區，推出4人餐點組合野餐餐點及野餐帳，有意者可提早預訂。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣政府在秋季推出秋遊玩樂攻略，新竹縣文化局在新瓦屋客家文化保存區舉辦「2020新瓦屋耕讀生活趣–大地藝術季」，24、25日推出稻草故事屋、藝起玩美術「走進舊時光-穿越時空來討糖」、匯客市藝文設計「秋濃意趣野餐派對」及一諾藝術推出「地平線—陳明德創作個展」等，邀請闔家大小參與。

藝起玩美術「走進舊時光－穿越時空來討糖」24日下午1點至6點，於大草坪登場，現場布置中國風味及西洋萬聖節氛圍裝飾，結合親子變裝討糖闖關、秋濃意趣野餐派對、特色市集與大地遊戲等趣味活動。

「藝起玩＆質‧野餐市集」由藝起玩美術、匯客市藝文設計共同策畫，邀請工藝達人、創意品牌、野餐點心展售等，以及萬聖節限定DIY，教學製作萬聖節專屬小物、人體彩繪，現場還邀請到大日馬術文創園區辦理騎馬體驗、社團法人新竹縣智障福利協進會公益展售孩童手作藝術品，喜愛手作體驗的朋友千萬別錯過。

「藝起玩遊戲」大地遊戲則有動動腦挑戰套圈圈和抽抽趣；「秋濃意趣野餐派對」則由匯客市藝文設計、紅瓦紫藤花園小食堂規畫主題野餐派對體驗區，推出4人餐點組合野餐餐點及野餐帳；「親子討糖變裝闖關」則串聯園區店家共同參與，親子組對進入各個空間遊戲，更加認識新瓦屋。

「2020新瓦屋耕讀生活趣－大地藝術季」系列活動「稻草故事屋」，24日下午4時於水稻田生態教育園區舉辦，以稻草屋為背景，邀請新瓦屋志工隊隊長劉文欽敘述「趣說新瓦屋」，包含《新瓦屋的花鼓隊》、《古蹟爺爺看醫生》等繪本。活動當日前50名到場的小朋友，聽完故事憑號碼牌即可獲得小禮物1份，數量有限，換完為止。

一諾藝術於25日推出「地平線—陳明德創作個展」，當日下午2時30分舉辦開幕茶會，藝術家陳明德將親自導覽解說，其作品多描繪藝術家心中特別有感的台灣地景，展期至12月31日止。

匯客市藝文設計即日起至11月底推出「好巧，我是芭芭拉」禪繞畫個展，運用禪繞畫在空間走道設計出長達15公尺長的地貼，及在牆面以粉筆創作3.2公尺大型禪繞畫作。

新竹縣長楊文科表示，新瓦屋客家文化保存區由文化局、縣內藝文團隊規畫，依時序、節氣舉辦主題活動，歡迎民眾及遊客體驗應景活動。新竹縣政府文化局局長田昭容提醒，大眾參與各項活動仍須遵守「防疫新生活運動」，保持社交距離或佩戴口罩、勤洗手。更多活動詳情可「竹縣go藝思」粉絲專頁查詢。

(中時 )