螞蟻集團將於下周招股，港媒報導，螞蟻原本初步計畫11月6日掛牌，現將提前一日至11月5日。另外，外媒報導，螞蟻已加入10個新的聯席帳簿管理人，包括瑞信、建銀國際、農銀國際及法巴等。

據悉，螞蟻集團開展上市前推介顯示，承銷商瑞信及摩根士丹利給予螞蟻的估值分別為3,800億美元至4,610億美元，以及3,330億美元至4,570億美元，與較早前傳出估值目標2,800億美元高出至少33％，而大摩給予的估值相當於2021年預測本益比32.9倍至45.2倍。

(工商 )