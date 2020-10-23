提前一日 傳螞蟻下月5日掛牌 11:402020/10/23 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 螞蟻集團將於下周招股，港媒報導，螞蟻原本初步計畫11月6日掛牌，現將提前一日至11月5日。另外，外媒報導，螞蟻已加入10個新的聯席帳簿管理人，包括瑞信、建銀國際、農銀國際及法巴等。 據悉，螞蟻集團開展上市前推介顯示，承銷商瑞信及摩根士丹利給予螞蟻的估值分別為3,800億美元至4,610億美元，以及3,330億美元至4,570億美元，與較早前傳出估值目標2,800億美元高出至少33％，而大摩給予的估值相當於2021年預測本益比32.9倍至45.2倍。 (工商 ) #螞蟻 #日掛牌 #螞蟻集團 #瑞信 #估值 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中信銀可持續發展債 11月掛牌 04:102020/10/23 金融．稅務 拜登兒「通郵門」不單純 50位美前情報官點出幕後黑手 08:152020/10/23 國際 Airbnb設計 找前蘋果鬼才操刀 04:102020/10/23 全球財經 三大業務看旺 華擎穩步成長 04:102020/10/23 證券．權證 雙11提前開跑 購物節升級狂歡季 04:102020/10/23 產業財經 《電子零件》捷泰擬更名浪傳媒 2021年營運戰高 07:432020/10/23 財經 螞蟻衝鋒A股 陸版FAAMG來了 04:102020/10/23 產業財經 熱門股－江申 多頭氣盛挑戰前高 04:102020/10/23 證券．權證 中租獲利耀眼 前三季逾123億元 04:102020/10/23 金融．稅務 瑞信降評 跟誰學美股暴跌逾三成 04:102020/10/23 全球財經 財經熱門新聞 從2件事洩玄機 謝金河感嘆「香港走味了」 - 財經 華為最後一顆子彈？台積電斷貨晶片曝光 - 財經 衰爆！存股這2檔被吃掉股息 老手神回1招跟著劉大俠買 - 財經 群創：面板2021旺全年 - 財經要聞 - 工商時報 1年6個百億半導體爛尾案！北京出重手 陸晶片股閃崩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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