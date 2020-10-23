日本日立製作所為加速擴張中國大陸及亞洲電梯市場版圖，持續加碼買進電梯大廠永大機電股票，日立發布最新消息，持有永大過半股權，持股攀升至51.1％。永大23日股價上漲0.20元而以66.0元開出，目前呈上漲走勢。

日立製作所對永大經營權志在必得，2019年元月宣布對永大進行公開收購，2020年也持續在公開市場買進永大股票，3月17日～9月29日斥資近2.39億元，累計買進4,341張永大股票，持股從2019年成就公開收購時的39.47％增至40.52％。13日又與台銀保管帳戶馬拉松倫敦投資專戶等相關外資達成協議，以鉅額轉讓方式，斥資近29.58億元，從台銀保管帳戶馬拉松倫敦投資專戶等相關外資，以每股72元，買入41,080萬張永大股票，持股約9.9％，10月5日起也陸續從公開市場買進1,457張永大股票。

永大15日代原始大股東日本日立製作所及日立百分之百轉投資的台灣日立電梯公告，總計斥資新台幣30.44億餘元，取得42,537張永大股票，持股比例從9月底40.52％提高至50.88％。其中日立製作所及台灣日立電梯持有永大股份從原本36.65％提高至47.01％，日立大樓系統持股維持3.87％，日立集團持有永大股權達50.88％。取得過半股權。

日立製作所官網最新發布消息，日立為擴張大陸及亞洲電梯市場，取得永大股權比重攀升至51.1％。日立表示，將與永大聯手強化大陸及亞洲電梯市場，從擴張產品線、強化成本競爭力、擴大新梯銷售台數、電梯保有台數擴張及獲利向上提升等方面著手，集團事業將會加速展開。

據指出，日立13日完成鉅額轉帳交易後，拿下永大過半股權後，持續在公開市場買進永大股票。外界關注永大經營權可能再度變天問題，日立則隻字未提。

(工商 )