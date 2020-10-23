總統蔡英文今早出席「2020台灣全球健康論壇」，會前媒體問及健保費率調漲問題，蔡英文首先指向衛福部長陳時中，暗示媒體詢問陳時中，但當媒體問及會不會關掉中天，蔡英文則未有任何回應。（林周義／攝影）

總統蔡英文今早出席「2020台灣全球健康論壇」，會前媒體問及健保費率調漲問題，蔡英文首先指向衛福部長陳時中，暗示媒體詢問陳時中，但當媒體問及會不會關掉中天，蔡英文則未有任何回應。

蔡英文今受邀於「2020台灣全球健康論壇」中致詞，她首先分享了台灣在 COVID-19上的努力。她表示，2020年對於全球來說，是非常不平靜的一年。過去10個月，當世界各國忙於因應疫情所帶來的衝擊時，台灣相對穩定的防疫成就，受到世界的肯定。

蔡英文總統出席「2020 臺灣全球健康論壇(2020 Global Health Forum in Taiwan)」並致詞。（趙雙傑攝）

因有2003年的抗SARS經驗，台灣發展出一套完整的防疫機制。疫情一爆發，就立即採取一系列的重要措施，包括登機與居家檢疫、早期診斷與發現、實施社交距離、配戴口罩，並運用大數據分析和數位科技防堵疫情擴散。

在今年7月美國《彭博經濟》（Bloomberg Economics）的評比，在75個經濟體中，台灣的抗疫表現名列第一。蔡英文表示，這是政府團隊的努力，以及全民積極配合防疫政策的成果。

蔡英文表示，在顧妥國內醫護與國人需求後，我們也不遺餘力地協助有需要的國家，特別是在口罩、藥物及醫技等三方面，我們希望和國際社會攜手合作，共度難關。台灣有能力也願意在全球防疫工作中，繼續貢獻我們的力量。

她也表示，台灣參與世界衛生組織（WHO），對於全球預防、對抗疾病和疫情至關重要。台灣位處印太地區主要交通樞紐，地理位置重要，理應在防疫體系中扮演關鍵角色，任何單一國家無權以政治因素，破壞全球為防疫所做的努力。

(中時 )