新北市新店區某診所擔任負責人的黃姓知名小兒科女醫師，浮報診所的慢性病處方箋病患的領藥點數，向中央健保署詐領「藥事服務費」4054元，台北地檢署偵查時，黃女坦承浮報，辯稱是無心之過，檢方以支付公庫10萬元的條件，將黃女緩起訴1年，給她自新的機會。

黃女除了是診所負責人，更以小兒科專業在Youtube上推廣保健新知，也是知名的Youtuber，預防蚊蟲叮咬及夏日防疫等影片頗受歡迎。

健保署告發指出，黃女的診所從2019年3月到今年3月，慢性病處方箋病患領藥出現異常情況，甚至有病患一次領取2個月的處方藥，不符領藥規定，但是，彙報給健保署請領藥事服務費的點數卻是2次。

健保署對領藥病患進行訪談，發現病患們經醫師看診開出一次2個月的慢性病連續處方箋，依規定，只能申報1次藥事服務費點數，黃女的診所卻「多報1次」，20名病患總共讓黃女的診所詐領了4054元藥事服務費，向北檢告發黃女浮報詐領。

檢方偵查時，黃女到案坦承浮報行為，辯稱因為有的病患住得較遠，為了方便，也貪圖小利，沒有注意到會產生費用，所以才犯下無心之過。

檢方雖懷疑黃女浮報行為有「黑數」存在，但是健保局只掌握了20名慢性病患，沒有其他事證，黃女又認罪，所以給予緩起訴處分讓她自新，不過，以支付公庫10萬元作為緩起訴條件，讓黃女警惕。

(中時 )