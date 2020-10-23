◎人潮回來了！蘋果iPhone12開賣 6年來最熱烈

6年來最熱鬧！蘋果iPhone 12系列2款新機今日開賣，中華電信、遠傳電信、台灣大哥大及台灣之星今年都在信義威秀商圈開賣，並狂端優惠「尬場」，由於今年適逢5G開台，加上太平洋藍新色太燒，不少果粉漏夜排隊，可比2014年iPhone 6上市熱潮。

◎吳德榮：明起各地轉晴時多雲天氣 中南部山區仍會飄雨

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，昨日冷空氣逐漸南下，截至今天凌晨5時，北台灣平地氣溫已創入秋以來的最低，約在17、18度，明天東北風較弱、且轉乾，各地轉為晴時多雲的天氣，唯中南部山區仍有零星飄雨的機率。

◎跨年停辦標準反覆 柯坦承「我們的錯」

北市觀傳局日前宣布，單週若出現逾15例新冠肺炎確診案例，將就停辦跨年活動，但是否包含境外案例，北市府多次改口講不清楚，台北市長柯文哲赴議會進行專案報告，遭議員砲轟一改再改，甚至到今天才翻案，對此，柯文哲坦承「我們的錯，我們會改」，並指觀傳局長劉奕霆發言太快講錯。

◎誰讓中天新聞關台？張雅屏：10／26站出來捍衛新聞自由

NCC下周一召開中天新聞台換照聽證會，國民黨前副祕書長張雅屏和許多專家學者認為聽證會是量身訂製，也認為民進黨政府不能無限上綱，為了追殺韓國瑜及國民黨、打壓監督政府的新聞媒體，要藉機「殺了中天新聞台」。因此他透過FUN程式頻道推出「挺新聞自由」新影片，引用蔡總統名言「站在一起」、「Taiwan Can Help」，呼籲大家一起捍衛新聞自由，若大家再不站出來，最後將看不到其他觀點的媒體，只剩「相信政府、相信黨！」

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時新聞網)