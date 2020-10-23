美股周四震盪收高，市場關注美國總統大選最終辯論會進展，亞股周五普揚。不過，台股加權指數以上漲28.09點的12945.12點開出後，受權值股轉弱及電子族群熄火下翻黑、呈現開高走低狀態。櫃買指數則開高穩揚，表現強於大盤。

截至11點15分，加權指數下跌8.79點、為12908.24點，盤中最高上漲46.23點、最低下跌41.8點，呈現狹幅震盪狀態，成交量估萎縮至約1500億元。櫃買指數截至11點15分上漲0.59點至166.16點，盤中最高上漲0.63點至166.20點。

觀察盤面各類股表現，資金明顯轉進傳產族群，電子股成交比重跌破7成。其中，以航運、生技、光電股漲逾1％較強，電機、玻陶股亦漲近1％。成交量較大的電子股於平盤上下小幅震盪，半導體及電子零組件股同步小跌，塑膠股跌逾0.5％、表現偏弱。

權值股幾乎全數熄火下跌，僅股王大立光(3008)強漲逾2％領軍，鴻海(2317)及中華電(2412)力守平盤，台積電(2330)下跌約0.5％。南亞(1303)、台灣大(3045)、台達電(2308)跌逾1％，表現偏弱，統一(1216)及聯發科(2454)亦跌逾0.5％，表現相對較弱。

分析師表示，美股近期跟隨新財政激勵方案進展震盪，台股面臨「萬三」壓力重重，近期在月線上量縮狹盤整理，市場觀望氣氛濃厚。從技術面觀察，外資維持中性偏多操作，但台股均線糾結，有待量能放大突破，短線預期將在12750～13000點區間震盪。

分析師指出，台股加權指數月線12700點為多空交戰點，不宜跌破。至於櫃買指數價漲量溫、沿5日線強勢整理，顯示市場浮額減少，有機會持續上漲。而美股超級財報周登場，包括超微、微軟、亞馬遜和蘋果等重量級財報將公布，可密切觀察台股相關概念股。

(時報資訊)