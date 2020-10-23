英國監管機關周四對高盛(Goldman Sachs International)處以9660萬英鎊(約合1.26億美元)的罰款。在一全球調查中，高盛將對多國支付總計將近30億美元罰款，以對於在馬來西亞主權基金「1MDB」貪腐醜聞的控訴中進行和解。

英國金融監管機關主管史都華(Mark Steward)在聲明中指出，對於金融犯罪處理不力的公司，將不會有赦免，對高盛的罰款表明此點。

高盛在美國官司的和解，主要涉及到高盛在2012和2013年在三次債券發行承銷業務中所扮演的角色，高盛在該業務位馬來西亞政府籌資了65億美元。高盛也承認對該三筆債券交易的風險評估未採取合理步驟。

而1MDB醜聞涉及到，2015年馬來西亞首相馬哈迪涉嫌將該主權基金的資金轉移到其個人帳戶，1MDB財務不清，最後也導致大馬政權更替。

除了對英國監管機關，高盛周四在美國、新加坡等國家也分別和解，同意支付總計約30億美元罰款。

(時報資訊)